La fase aquesiana del Torneo giovanile di Tennis “Valli Aretine” decreta i propri vincitori

NewTuscia – ACQUAPEDNENTE – Nella Categoria Under 10 maschile il 4NC Riccardo Landi supera in finale il pari Categoria Matteo Dionisi per 6-2 / 6-1.

Del tabellone facevano parte anche Tommaso Illiano, Lorenzo Bastianini, Edoardo Vinciarelli. Nella Categoria Under 13 maschile successo a sorpresa per il 4.4 Stefano Borgogni che supera in finale il più quotato 4.3 Alessandro Muccifora per 7-6 / 6-2. Del tabellone facevano parte anche il 4.6 Pavel Gurschi, il 4NC Matteo Tiezzi, il 4.6 Emanuele Coppa, il 4.5 Simone Ramaccioni ed il 4.3 Piccinetti Raffaele. Nella Categoria Under 14 maschile il 3.3 Leonardo Crociani superava in finale il 4.2 Riccardo De Rossi per 6-2 / 6-1. Del tabellone facevano parte anche il 4.5 Emiliano Pellegrini, il 4.5 Gianpaolo Savelli, il 4.3 Lorenzo Severini, il 4.3 Gabriele Testa, il 4.4 Stefano Borgogni, il 4.3 Alessandro Muccifora, il 4.3 Edoardo Iannaco, il 4.2 Raffaele Piccinetti Lo stesso Crociani concedeva il bis nella Categoria Under 16 maschile superando in finale per 7-5 / 1-6 / 7-6 il paricategoria Edoardo Vegni.

Del tabellone facevano parte anche il 4.3 Gabriele Testa, il 4.3 Guglielmo Zannoni, il 4NC Corrado Bacchiorrini, il 4.5 Giacomo Muccifora, il 4.1 Filippo Corsi, il 4.1 Giacomo Barberini, il 4.3 Lorenzo Severini, il 4.2 Elia Scolari, il 4.1 Lorenzo Bianconi. Soddisfazione tutta in chiave aquesiana, infine, nella Categoria Under 14 femminile. Dove a sorpresa la 4.2 Caterina Bastianini supera per 6-2 / 2-6 / 6-2 la gemella Maria Chiara. In semifinale Caterina aveva superato per 6-1 / 6-0 la 4.5 Ioana Bianca Danciu mentre Chiara la 4NC Giulia Tiezzi. Felicissimo il Presidente Enrico Barberini che in fotografia 4 si tiene abbracciato le sue pupille.

GIORDANO SUGARONI