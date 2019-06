Festa dell’Arma dei Carabinieri, stamattina la cerimonia

NewTuscia – VITERBO – E’ il Comandante Generale Giovanni Nistri a ribadire le parole di Sergio Mattarella in questa giornata dedicata alla Festa dell’Arma: la dedizione, la tutela della società e la compattezza morale e sociale di questi uomini e donne hanno consentito di raggiungere molti traguardi. E’ il colonnello Palma ad evidenziarne alcuni tra i più importanti, come l’arresto di Michael Pang, l’assassino di Norveo Fedeli, e l’operazione Erostato che ha portato a sbaragliare una neo organizzazione di stampo mafioso nel viterbese.

E non mancano poi i numeri, si parla degli interventi effettuati dalle 69 caserme distribuite nel viterbese e di come si sia arrivati a raggiungere la quota di 11213 interventi, rispondendo mediamente al giorno ad una chiamata ogni sei minuti. Rapine scese, così come i furti (10%), 71 kg di droga sequestrati e 1600 piante requisite. Sono solo i successi più plateali; non va dimenticata l’attività svolta sulle strade tra il controllo dei veicoli e delle persone.

Alla cerimonia presenti anche le scuole Vanni e Canevari.

Ma il momento più toccante e che ha messo in evidenza la profonda umanità dell’Arma è stato un ricordo, l’estremo saluto tributato ad un collega e amico venuto a mancare a 49 anni, Ivano Dei, che dimostra come questo corpo sia una famiglia in cui ognuno svolge il suo ruolo e trova un proprio posto.