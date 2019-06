Arrestata per furto con ‘’l’abbraccio”

Eleonora Perone

NewTuscia – ‘VITERBO – Un abbraccio con l’inganno e si è ritrovato senza collana d’oro, è successo ad un anziano, adescato da una donna, cittadina rumena mentre si trovava alla stazione.

Il furto è avvenuto talmente con destrezza ‘’da non sentire nulla’’ come rivela l’uomo. Il che fa pensare che non fosse la prima volta.

Sono stati gli investigatori della Squadra mobile di Viterbo che in seguito ad una segnalazione arrivata al 113, si sono messi subito sulle sue tracce, hanno seguito tutti i suoi movimenti fino a rintracciarla grazie alla caratteristica del tatuaggio sul petto.[

E ciò che è accaduto nel luglio 2016. Oggi la sentenza del giudice Dr.ssaMattei.