Primo evento di mobilità del progetto “IDEAL” per l’Istituto Falcone Borsellino di Vignanello 

NewTuscia – VIGNANELLO – Riceviamo e pubblichiamo. Il giorno 19 Maggio 2019 ha segnato l’inizio dello structured english course, parte del primo evento di Mobilità previsto dal Progetto “IDEAL–Inclusive Didactics at European Applied Level”, finanziato dal Programma Erasmus+, Azione chiave KA1: Mobilità di apprendimento degli individui, dalla durata di 18 mesi di cui è beneficiario l’Istituto Comprensivo Statale di Vignanello “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”. Il Progetto vede anche la partecipazione dell’Associazione educativa cipriota “BAMOS” e della scuola polacca “Szkola Podstawowa w Woli Jachowej” di Górno-Polonia. IDEAL coinvolge diversi membri del personale docente dell’Istituto e indirettamente saranno coinvolti anche gli studenti. Il primo evento di Mobilità ha avuto una durata di otto giorni ed è terminato il giorno 26 maggio. Ha visto la partecipazione di 12 membri del personale didattico dell’Istituto, i quali sono stati ospitati a Derynia (CY) presso il Thea Skoulia Cambridge English Preparation Center. I membri del personale didattico Bini Maria, Coletta Francesco, Duri Claire, Ferri Mara, Fringuelli Ilaria, Mariani Piccioni Giovannina, Mechelli Anna Laura, Mechelli Graziella, Proietti Gianfranco, Scapecchi Laura – e del personale amministrativo – Ercoli Lucia, Rinaldi Carla – hanno frequentato un corso strutturato di lingua inglese, e visitato due scuole per confrontarsi sul tema dell’inclusione e sulle buone pratiche volte all’integrazione e alla solidarietà, ed un breve corso di Italiano L2 in cui sono state trattate le modalità di insegnamento della lingua italiana a stranieri.

La fase preparatoria precedente l’evento di Mobilità è stata costituita da numerose attività, intraprese sia dall’Istituto italiano che da quello cipriota. Quest’ultimo si è, infatti, impegnato nell’organizzazione e nella pianificazione del programma dell’evento, che oltre a prevedere il corso di lingua inglese e di Italiano L2, ha previsto alcune visite alle scuole cipriote di Pera Chorio Nisou, di Thea Skoulia e di Irinis ke Eleftherias (Pace e Libertà), degli incontri con i Professori e con i Direttori dei suddetti Istituti, e visite guidate presso i luoghi più interessanti dell’isola, come la città di Idalion, il lago di Liopetri, la città di Nicosia, ecc. L’Istituto “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, prima dell’evento a Cipro, ha invece messo a disposizione per il personale scolastico coinvolto nella mobilità un breve corso di potenziamento della lingua inglese dalla durata di 20 ore, anch’esso previsto dal progetto IDEAL.

I partners si stanno già muovendo per l’organizzazione del secondo evento di mobilità, che prevederà attività di job shadowing e di formazione dei docenti italiani, presso la “Szkola Podstawowa w Woli Jachowej” di Górno-Polonia nel prossimo mese di Ottobre.

L’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Vignanello, vanta una vasta attività formativa e didattica incentrata, soprattutto, su nuovi modelli inclusivi e su nuove pratiche didattiche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali-BES ed è membro attivo del progetto “Scuola Amica” (MIUR e UNICEF), inserendo nel suo PTOF come obiettivo primario per l’A.S. 2017/2018 la partecipazione a bandi europei per l’internazionalizzazione delle competenze, ritenendo fondamentale ampliare le conoscenze del proprio personale docente e non docente mediante corsi di formazione e la diretta osservazione di buone pratiche. Ciò sembra essere stato di buon auspicio, in quanto, al suo primo tentativo, l’Istituto è risultato vincitore del bando europeo, e con IDEAL ha intrapreso, per la prima volta, un percorso europeo di formazione per il proprio personale, che è già partito con successo.

La Prof.ssa Laura Scapecchi, primo collaboratore del Dirigente e docente della Scuola Secondaria di Vignanello, ha invece dichiarato: “Questa prima esperienza di mobilità a Cipro è stata formidabile. Abbiamo ricevuto un’accoglienza calorosa e siamo stati partecipi di un programma studiato fino al minimo dettaglio che ci ha permesso di tornare a casa con un bagaglio ricco di conoscenze. Abbiamo avuto la possibilità di vedere da vicino l’organizzazione del sistema scolastico cipriota, di confrontarci con professori preparati e di frequentare il corso di lingua inglese guidati da esperti che si sono dimostrati molto validi.”

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vignanello, la Prof.ssa Maria Antoniett, si è detta molto orgogliosa della partecipazione del personale docente ed amministrativo della scuola che dirige a questa prima esperienza di mobilità in ambito europeo e ha dichiarato: “Il nostro Istituto basa le priorità formative sul potenziamento della didattica per lo sviluppo di specifiche skills e metodi innovativi, sulle competenze digitali e sui nuovi ambienti per l’apprendimento, sulle competenze di cittadinanza globale e sui valori dell’inclusione che rispecchiano perfettamente le 3 priorità di IDEAL (inclusione ed equità, disabilità e Bisogni Speciali, pedagogia e didattica). Questo primo evento di mobilità ha ottenuto il successo che speravamo, e mi auguro che continueremo a lavorare nello stesso clima di cooperazione fruttuosa che si è manifestato durante questo incontro a Cipro.

Spero che la collaborazione tra Italia, Polonia e Cipro, che avrà sicuramente una rilevanza sociale e culturale nei territori coinvolti e che contribuirà allo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità territoriale, possa continuare all’insegna dello sviluppo e dell’implementazione di nuove strategie e metodologie didattiche per l’inclusione”.