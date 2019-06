Monterosi Fc: Il primo regalo di Capponi a David D’Antoni è Fabrizio Roberti

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Una squadra che vuol fare bene non può che partire da un grande bomber. Il Monterosi Fc con grande piacere annuncia la conclusione dell’accordo per l’attaccante Fabrizio Roberti.

Dopo un inseguimento lungo almeno un paio di anni il centravanti, lo scorso anno divisosi tra Viterbese e Taranto, approda alla corte del presidente Luciano Capponi che fa così il suo primo bel regalo al nuovo tecnico David D’Antoni.

Fabrizio Roberti, calciatore romano classe 1993, è esploso nella stagione 2014-2015 realizzando 29 reti con la maglia del Trastevere. Il primo contratto nei professionisti col Latina l’anno dopo col prestito alla Lupa Roma in serie C. Poi un’altra valanga di gol (ben 34) in un anno e mezzo di serie D con l’Ostiamare. Infine la stagione appena trascorsa come già detto in due grandi piazze come Viterbese e Taranto.

Roberti ha voglia di ripartire da Monterosi: “Progetto ambizioso al quale sono felice di essermi legato. Presidente e società si stanno muovendo nella maniera giusta. Ringrazio il direttore Donninelli che conosco da vari anni ed ha sempre nutrito grande stima nei miei confronti. Ho affrontato il Monterosi diverse volte da avversario ed era tutto quello che poi alla fine si è dimostrata ovvero una società seria, organizzata e con delle idee molto chiare ogni anno. Conosco anche il mister che ho avuto anche da avversario. Possiamo davvero fare bene. Quota venti? Speriamo perché per un attaccante è sempre importante il numero dei gol anche se fondamentale è l’obiettivo di squadra”.