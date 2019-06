28 e 29 Giugno a Ronciglione “Un Borgo diVino: calici sotto le stelle”

NewTuscia – RONCIGLIONE – Riceviamo e pubblichiamo. Ci siamo quasi! La seconda edizione del festival enogastronomico Un Borgo diVino sta per partire! Il 28 e 29 giugno dalle ore 19.00 il Borgo di Sopra di Ronciglione si riempirà di musica, vino e buon cibo. Una due giorni organizzata dalla Pro Loco di Ronciglione con l’intento di promuovere il territorio e le sue specialità enogastronomiche nella convinzione che momenti di aggregazione sociale come questi siano fondamentali volani di un turismo consapevole che possa portare alla conoscenza di un territorio in modalità “slow”. Passeggiare per le vie del borgo sotto le stelle, con un calice in mano, degustando rinomati vini della Tuscia e piatti locali non può che essere un momento perfetto per andare piano, socializzare, rilassarsi e divertirsi allo stesso tempo.

Per due giorni il borgo rivivrà, tornerà a essere pieno di gente così come lo era nel passato e tutto questo sarà possibile anche grazie a chi ha abbracciato e sostenuto questo evento fin dall’inizio. Grazie alle cantine che saranno presenti al festival: Capitani, Ronci di Nepi, Piccini, Fattoria Madonna Delle Macchie, Belcapo, Baldinelli, Casciani, Rocchi Vino d’artista, Onofri, Caprigliano e tanti altri ancora. Ognuna con le sue etichette, ognuna con i suoi profumi e sapori pronte a presentare e a far degustare le loro creazioni. Le scopriremo nei prossimi giorni, una alla volta tramite il nostro sito.

Fondamentale anche la presenza di tante realtà locali, scese in strada per offrire ottimo cibo e stuzzichini da accompagnare al vino: l’A.Ge.R.; Arché – Piccoli piaceri quotidiani; l’Associazione Nasi Rossi; l’Associazione Palio di Vico; l’Associazione Pesca Sportiva Lago di Vico; l’Associazione Ussari; l’Az. Agricola Cassanelli; i Bicizingari; Bistrot 75; Pizzeria Gemini; Pompi Store Ronciglione; il Rotaract Club Sutri e Tuscia Cimina; la Taverna della Canonica; Vico Carni. Grazie alla loro partecipazione ci sarà un menu altamente variegato: ma non vogliamo anticipare nulla per ora, sveleremo le carte piano piano, per invogliare sempre di più ad andare alla ricerca di profumi e sapori tutti da gustare.

Per l’occasione, inoltre, l’arena di sant’Andrea si trasformerà in un palcoscenico dove si esibiranno due gruppi live: I Rifflessi e i Sabato Grasso. I Rifflessi sono una band specializzata in musica anni ’50 e ’60 italiana e straniera. Nel loro repertorio trovano posto il rock’n’roll di Elvis, lo swing di Sinatra, il surf dei Beach Boys, il beat dei primi Beatles, il doo-wop di Frankie Valli e i classici di interpreti italiani di quegli anni, come Carosone, Buscaglione, Mina e Quartetto Cetra. I Sabato Grasso sono, invece, sette musicisti, sei funky Boys e una funky Lady, che si ispirano all’atmosfera dei dance floor disco funky 70’s – 80’s. Da Gloria Gaynor ai Bee Geese, dagli Chic agli Abba e molti altri ancora per un divertimento assicurato. Inoltre, durante entrambe le serate, la musica invaderà l’intero borgo, accompagnando le degustazioni e garantendo una piacevole costante compagnia di sottofondo.

Non cambia il format delle degustazioni: per chi volesse ci sarà la possibilità di acquistare una card all’ingresso che consentirà di ricevere un calice in vetro, un porta-bicchiere e di degustare assaggi di vino in 5 cantine a vostra scelta!

Infine una novità e un gioco per rendere il tutto più divertente: vi è mai capitato di fare spesa con i soldi del Monopoli?! Immaginiamo di no. Beh, a Ronciglione – il paese del Carnevale – c’è una prima volta per tutto.

Un Borgo diVino è una kermesse unica perché unica è la location… perfetta sia per i ronciglionesi che potranno riscoprire angoli del proprio paese probabilmente dimenticati ma anche per i turisti che avranno l’opportunità di degustare i vini della Tuscia e interagire con la comunità ospitante, condividere saperi e sapori non standardizzati, non di massa ma locali, per vivere un’esperienza completa, coinvolgente e profonda lontana dai ritmi frenetici della vita quotidiana, da quel turismo di massa usa e getta caratterizzato dalla mancanza di tutte quelle emozioni correlate al viaggio.

E un Borgo diVino è un viaggio, un vero e proprio viaggio nell’anima di Ronciglione, nell’anima della Tuscia.

Per info e per rimanere costantemente aggiornati: Pro Loco di Ronciglione – Corso Umberto I, 20 – 01037 – Ronciglione (VT) – prolocoronciglione@gmail.com; www.ronciglione.info; FB: Pro Loco Ronciglione; Instagram: Pro Loco Ronciglione.