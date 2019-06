Acquapendente, approvato all’unanimità il rendiconto gestione finanziario 2018

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il Consiglio Comunale di Acquapendente ha approvato all’unanimità il rendiconto gestione esercizio finanziario 2018.

Queste le risultanze principali: A) Risultato di amministrazione pari a 1.860.533,13 di cui parte disponibile pari ad € -454.615,57 ; B) Il conto economico chiude con un risultato di esercizio positivo pari a € 1.942.872,31; C) Lo stato patrimoniale presenta un patrimonio netto di € 26.609.776,99; D) Al 31 dicembre dell’esercizio 2018 non esistono debiti fuori bilancio; E) Risultano rispettati gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) per l’anno 2018.