Volley Ball Club Viterbo in campo domani ad Amatrice contro Margutta Civitavecchia

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Si tratta di una gara perlopiù dimostrativa tra le squadre vincitrici dei due gironi regionali voluta dal Comitato laziale come uno degli eventi collaterali (l’altro è la “finale” della serie C maschile) delle finali scudetto Under 16 femminili in programma al palazzetto dello sport di Amatrice, uno dei simboli della rinascita dopo il sisma del 2016.

Finali nazionali Under 16 che fino al 2 giugno vedranno confrontarsi oltre 450 atlete di 28 società provenienti da tutta Italia.

“Siamo molto soddisfatti di un’organizzazione che si è messa in moto mesi fa per regalare a questo territorio uno spettacolo di grande pallavolo – ha dichiarato il presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi. Volevamo fortemente che queste finali partissero da qui, da una delle cittadine maggiormente colpite dal terremoto. Dalle macerie può e deve rinascere la speranza di un futuro migliore attraverso lo sport”.

La Vbc Viterbo sarà in campo alle 16,30. A seguire, la finale maschile tra Zagarolo e Colli Albani.