Riparte a Giugno il “Campus Estivo Finass Assicurazioni”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Si rinnova anche quest’anno, a partire dalla seconda settimana di giugno, il tradizionale “Campus Estivo” organizzato dalla Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, presso l’impianto di Atletica Leggera del Campo Sportivo Scolastico di Viterbo. Il Campus è al suo 12° anno consecutivo di svolgimento e negli ultimi anni ha visto un incremento costante di giovanissimi che scelgono nel periodo delle vacanze estive, di dedicare alcune settimane alla pratica ed all’apprendimento delle più disparate discipline sportive.

I corsi saranno tenuti come di consueto da insegnanti qualificati di Scienze Motorie, allenatori ed istruttori della federazione Atletica e da numerosi tecnici delle discipline programmate ed interesseranno oltre alla regina degli sport, l’Atletica, anche la Pallavolo, Pallacanestro, Rugby, Baseball, Calcio, Calcetto, Tennis, Tennis Tavolo, Badminton, Pallamano, Bocce, Calciobalilla e tante altre attività ludiche. Particolare attenzione sarà destinata alla pratica delle varie specialità dell’Atletica con le corse, gli ostacoli, i salti, i lanci, la marcia, propedeutiche a tutti i giochi sportivi di squadra (saranno presenti in mattinata anche numerosi atleti evoluti della società che aiuteranno gli istruttori nella spiegazione delle varie tecniche esecutive) ed il Giocatletica con circuiti adatti per i più piccoli.

I corsi interesseranno la fascia di età compresa tra i 5 fino ai 16 anni, da lunedì a venerdì di tutte le settimane, a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 14.00, e si protrarranno fino alla prima settimana di settembre, ad esclusione della settimana a cavallo del ferragosto. Per motivi organizzativi sarà necessaria una pre-iscrizione settimanale ai corsi, per consentire agli istruttori una programmazione più accurata delle attività con gruppi non eccessivamente affollati.

I numeri telefonici a cui si potranno richiedere ulteriori informazioni sono quelli di Linda 3334615940 e Federica 3332709542 ed altre notizie saranno pubblicate sul sito della società www.atleticaviterbo.it o su facebook.