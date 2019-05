Le Maioliche Medioevali dal Butto di Celleno Vecchio conquistano il pubblico

Grande successo per la mostra al Museo della Ceramica della Tuscia

NewTuscia – CELLENO – Dal 18 maggio sono più di 2000 i visitatori che hanno colto l’occasione e sono venuti a visitare la mostra temporanea presente nel Museo della Ceramica della Tuscia di Viterbo, che racconta la storia del Butto di Celleno Vecchio e dei suoi reperti iniziata nel 1975, tra leggende popolari e fatti di cronaca, legati alle vicende del ritrovamento.

I visitatori hanno potuto scoprire a pieno le ceramiche di Celleno grazie alle visite guidate, tenute dal personale del museo, che spiegando le forme ceramiche, gli apparati iconografici e raccontando curiosità rendono ogni volta viva e pulsante la storia del butto di Celleno e delle sue ceramiche medioevali.

Molti sono stati i turisti, in visita nella città dei papi, che hanno scoperto la ricchezza ceramica dei nostri territori, ed ancor di più gli appassionati di ceramica che grazie alla due giorni di “Buongiorno Ceramica! 2019” hanno potuto ritrovare una città viva, attratti dalle botteghe artigiane aperte e dalle visite ai laboratori dell’università, e con molte storie da ascoltare, attraverso le numerose mostre tematiche, i laboratori dimostrativi finendo con i concerti.

La Mostra continuerà fino al 16 giugno presso il Museo della Ceramica della Tuscia, in via Cavour 67 – Viterbo, aperto dal giovedì alla domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, per prenotare una visita guidata o per chiedere informazioni potete chiedere allo staff del museo ai seguenti contatti: mctuscia@gmail.com, 0761 223674 e/o 0761 346136.

Museo della Ceramica della Tuscia