Corso del CeFAS su “Negoziazione: strategie, strumenti e tecniche”

NewTuscia – VITERBO – L’azienda speciale della Camera di Commercio Viterbo, il CeFAS, propone un corso su “Negoziazione: strategie, strumenti e tecniche“.

Il corso si propone di far apprendere le tecniche di base del buon negoziatore, sia esso un professionista, manager oimprenditore, e si focalizza sulla disamina di dinamiche, strumenti e tecniche del procedimento di negoziazione. L’obiettivo è quello di rendere possibile, già nel corso della successiva prima “trattativa”, la messa in pratica delle competenze e conoscenze acquisite. Il corso, interattivo per definizione, viene gestito dal docente anche tramite presentazioni, esercizi, test e giochi di ruolo.

A condurre gli incontri formativi Federico Panetti, psicologo del lavoro e formatore specializzato che collabora da oltre 10 anni con aziende, centri di formazione e scuole del territorio toscano e laziale con l’intento di sviluppare nelle persone le soft skills necessarie a gestire situazioni sempre diverse e sfidanti.

Il corso avrà una durata di 8 ore e si terrà il giorno 14 giugno 2019 presso la sede del CeFAS in viale Trieste n. 127 dalle ore 9 alle 18.30.

Tra gli argomenti affrontati: l’arte e la scienza della negoziazione, i principi strategici della negoziazione, tecniche per creare ed accrescere valore nelle negoziazioni, gli errori più comuni al tavolo delle trattative negoziali, gestire la propria “aggressività” negoziale, conoscere il proprio stile di negoziazione e riconoscere lo stile negoziale delle controparti, negoziare con controparti difficili, esercitarsi alla negoziazione

Le iscrizioni dovranno pervenire alla mail formazione@cefas.org (modulo disponibile su www.cefas.org) entro il 7 giugno 2019. E’ previsto il riconoscimento di 1,0 crediti formativi da parte dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Viterbo.

Per informazioni e iscrizioni tel. 0761.324196.

