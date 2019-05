A Capodimonte “Un Lago da Amare”

NewTuscia – CAPODIMONTE – Numerose anche quest’anno le realtà associative che danno vita a Un Lago da Amare, 3° Edizione delle Giornate per l’Ambiente. L’iniziativa ruota attorno alla data del 5 Giugno, giornata dedicata all’ambiente fin dal 1972 per volontà dell’Onu. Il programma Un Lago da Amare è diffuso in varie località attorno al Lago di Bolsena, lì dove sono operative associazioni di cittadine e cittadini sensibili alla salvaguardia del nostro meraviglioso e variegato territorio.

Sabato 1 giugno dalle ore 10:00 alle ore 14:00, presso La Bella Verde di Capodimonte (VT), ci sarà il Mercato Contadino della Comunità Rurale Diffusa dove si potranno trovare prodotti di qualità e anche produzioni derivanti da una collaborazione tra lavoratori migranti, vittime di sfruttamento e caporalato e aziende agricole biologiche, appartenenti ad una filiera trasparente in cui la tutela dell’ambiente e dei lavoratori sono al centro di un nuovo modo di produrre, virtuoso e legale.

Alle ore 11.00, per il ciclo d’incontro Donne & Territorio, verrà presentato il “Manuale di Permacultura Integrale” di Saviana Parodi Delfino.

Alle ore 13.30 verrà servito il pranzo con “Il Piatto del Contadino” a cura di Vittoria & Luca.

Per leggere il programma completo delle Giornate dell’Ambiente 2019, si può cliccare sul link del sito dell’Osservatorio del Lago di Bolsena: http://osservatoriodellagodibolsena.blogspot.com/