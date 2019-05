Al Castello di Santa Severa la premiazione del III Trofeo “La Dolce Vita”

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Riceviamo e pubblichiamo. Domenica 2 giugno ” La Dolce Vita” torna al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio e gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture con la premiazione alle ore 12.00 degli equipaggi che hanno partecipato al Circuito Storico Santa Marinella. Una festa tutta dedicata alla bellezza delle quattro-ruote che hanno fatto la storia, tappa obbligata per gli appassionati ed evento sempre più ricco di arte e cultura.

In programma esposizioni, competizioni e sfilate cui anche il pubblico è chiamato a partecipare, votando. Inoltre, parte del ricavato viene devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, eccellenza del territorio. I circa 100 Km del percorso della Terza edizione del Circuito Storico Santa Marinella, si articolano per la maggior parte in strade collinari molto suggestive, già utilizzate anche per nel mondo cinematografico.

Il breve tratto della Via Aurelia compreso nel percorso è stato parte delle edizioni Mille Miglia degli anni 1947/48/49/50. Vi furono inoltre girate nel 1962 alcune sequenze del film “Il Sorpasso” di Dino Risi con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Circuito Storico S. Marinella che invita tutti gli interessati alla partenza della gara, il 1 giugno alle ore 9.30 a Piazza Trieste a Santa Marinella.