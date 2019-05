Slow Food Day: la festa della biodiversità

NewTuscia – VITERBO – Domenica 2 giugno giornata speciale organizzata da Slow Food Viterbo e Tuscia all’Agriturismo Valentini a Tuscania in occasione della Festa delle Ciliegie.

Torna lo Slow Food Day, quest’anno dedicato alla Biodiversità. Sarà l’occasione, in oltre 100 città di tutta Italia, per i soci e simpatizzanti di incontrarsi, di conoscere progettualità, attività della rete locale. Anche la Condotta di Slow Food Viterbo e Tuscia partecipa all’appuntamento. Volontari e attivisti della chiocciola si incontreranno domenica 2 giugno, in occasione della Festa delle Ciliegie all’Agriturismo Valentini, a Tuscania, dalle ore 16,30, per raccogliere i frutti e per una sana merenda con degustazione dei prodotti biologici aziendali e non solo. L’evento è rivolto a tutti e alle famiglie. Sarà occasione per presentare le novità in programma nel prossimo Slow Food Village, invitando alla partecipazione attiva i nostri soci alla sua realizzazione.

Importante è sensibilizzare alla Biodiversità, per garantire un futuro migliore al Pianeta. Questa sfida per Slow Food, come abbiamo ricordato proprio lunedì agli studenti del Liceo Classico e Linguistico “Buratti” di Viterbo, in un incontro a termine del Progetto “Cosa metti nel piatto” parte da cosa scegliamo di mettere ogni giorno nel nostro piatto.

Grazie alla rete attiva, alle Condotte, ai soci tutti, alle Comunità, Slow Food porta avanti in tutto il mondo 10mila progetti a tutela della Biodiversità. Il rapporto della Fao su “Lo Stato della Biodiversità mondiale per l’Alimentazione e l’Agricoltura” è allarmante . La dipendenza di un numero sempre minore di specie per nutrire il pianeta porta alla fragilità, precarietà della sicurezza alimentare, a perdita di variabilità genetica con la scomparsa di specie selvatiche e quindi minore capacità di adattamento e resistenza alle malattie, con maggiore vulnerabilità di piante ed animali. Stiamo vicini alla prossima estinzione di massa, la sesta, questa volta causata dai nostri comportamenti: cambiamento nell’uso e nella gestione risorsa terra e acqua, l’inquinamento, il sovra-sfruttamento, i cambiamenti climatici, l’aumento demografico, la cementificazione.

Slow Food ogni giorno promuove il rispetto per l’ambiente, la salute, attraverso la tutela di ben 576 presidi e 5.034 prodotti dell’Arca del Gusto, attivando 3.142 orti in Africa e 68 Mercati della Terra.