Sabato 1 giugno alle 21 alla Chiesa di San Francesco il concerto “Vox Sola”

NewTuscia – MONTEFALCO – Una prima esecuzione assoluta in un luogo di straordinaria bellezza e spiritualità. Sarà la Chiesa di San Francesco di Montefalco ad accogliere sabato 1 giugno alle 21, “Vox Sola. Vox Luminis”, imperdibile appuntamento degli Amici della Musica di Foligno.

Interamente affidato alla voce della soprano italo-inglese Lorna Windsor e all’attore Marco Pagani, il concerto, un vero e proprio evento di musica contemporanea, intenso, visionario, è una commissione e produzione dell’Associazione musicale folignate in collaborazione con il Comune di Montefalco.

Unica protagonista la voce, espressione umana materiale, ma anche capace di raggiungere uno stato sovrumano e trascendente che tocca le profondità dell’anima, portatrice di luce interiore. Nel concerto canto e voce narrante fluiranno senza soluzione di continuità, con la musica di noti compositori contemporanei (Tavener, Feldman, Theodorakis, Khayami…) e le parole della classicità di Virgilio, Dante, Ovidio, Dostoevskij. In un percorso che racconterà l’umanità, il chiaroscuro della vita dove vincono luce e bellezza.

Non a caso quindi la scelta per questa prima assoluta di un luogo di mistico splendore che accoglierà Lorna Windsor, soprano nota ad un pubblico internazionale, poliedrica, eclettica, capace di spaziare dal repertorio barocco al classico (diretta da Leonhardt, Bruggen, Abbado, Davies), dai recital liederistici al repertorio contemporaneo, collaborando con i più grandi compositori contemporanei. Si esibisce con diversi ensembles, dal Pierrot Lunaire (Linbury Studio, Covent Garden) ai lavori con l’elettronica e interazione dei linguaggi teatrali. Tra le sue più recenti registrazioni: Four Walls di Cage, Mélodies di Debussy (con Antonio Ballista), le opere francesi di Casella. Fra i suoi temi cari – nelle più varie e sorprendenti letture musicali e letterarie – la classicità nel pensiero odierno, la comunicazione e la linguistica.

Per i biglietti è già attiva prevendita online www.amicimusicafoligno.it -, oppure nella sede dell’Associazione Palazzo Candiotti Largo Frezzi nei giorni martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30.

