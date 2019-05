Cambi di location per il Mese degli Etruschi

NewTuscia – TARQUINIA – Cambio di programma ne Il Mese Degli Etruschi!

A causa dei festeggiamenti del 2 giugno e del rincorrersi delle voci su possibili eventi di altro tipo, la cena etrusca gourmet in previsione sarà rimandata; al suo posto, un delizioso aperitivo presso il locale dai caratteristici interni in macco “L’Alberata”, situato all’Alberata Dante Alighieri. Dalle ore 18:30 qui prenderá le mosse la presentazione del progetto di valorizzazione territoriale “La Via Sacra Etrusca” e del libro “I Leoni D’Etruria”, con Gianfranco Bracci e Diego Vichi. Un’opportunità unica per scoprire i cammini che dalla Toscana arrivano al Lazio, e per lasciarsi trasportare dall’atmosfera etrusca.

A causa delle votazioni di domenica 9, inoltre, sarà anche spostato l’evento “La Lerici a Tarquinia”, che dunque si terrà la domenica successiva.