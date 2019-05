Al Tribunale di Viterbo il convegno “Educare ed informare “alla civiltà”: La tutela delle donne”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il 31 maggio 2019 presso l’aula di Corte di Assise del Tribunale di Viterbo si terrà il convegno “EDUCARE ED INFORMARE “ALLA CIVILTÀ”: LA TUTELA DELLE DONNE” voluto ed organizzato dallo Sportello Donna della Lega Consumatori di Viterbo, di cui è consulente legale l’Avv. Daniela Fieno e dalla Camera Civile di Viterbo “Carlo Alfonso Pesaresi”, di cui è Presidente l’Avv. Rosita Ponticiello con il patrocinio del Tribunale di Viterbo, nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria Covelli.

In quella sede sarà presentato il Progetto annuale di contrasto alla violenza di genere che verrà realizzato sul territorio viterbese in sinergia con istituzioni, scuole e associazioni, volto ad educare alla diversità di genere e progettare percorsi di accoglienza e di assistenza per le donne vittime di violenza.

Sono previste due sessioni. Durante la sessione mattutina, dalle 9,30 alle 12,30, i protagonisti saranno gli studenti degli Istituti scolastici di Viterbo e Provincia. E’ proprio ai giovani che si indirizza una parte della realizzazione del progetto che verrà presentato che ha tra gli obiettivi quello di diffondere la cultura del rispetto delle diversità.

Dopo gli interventi, si svolgerà la premiazione dei primi tre classificati del Bando promosso dalla Camera Civile di Viterbo “Una donna speciale della tua vita” con dei buoni da spendere nell’acquisto di libri.

La sessione pomeridiana, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 vedrà la partecipazione di tutte le Istituzioni territoriali viterbesi attive nell’ambito della violenza sulle donne nonché di altri autorevoli relatori e sarà un momento di riflessione per tutti quelli che vorranno percorrere un anno di lavoro e impegno.

L’evento è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Viterbo.

Di seguito il programma del convegno

Programma Convegno “Educare ed informare “alla civiltà” La tutela delle donne”