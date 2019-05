Summer School 2019 dell’Unitus

NewTuscia – VITERBO – Il Corso di Laurea di Ingegneria Industriale, il Dipartimento DEIM (Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa) dell’Università degli Studi della Tuscia, in collaborazione con il gruppo Datrix organizza la Summer School 2019. Costruire una rete di rapporti con le imprese e con il mondo del lavoro per far vivere agli studenti esperienze di studio applicato, questo l’obiettivo dell’iniziativa che rientra nell’ambito delle azioni promosse dal Corso di Laurea di Ingegneria Industriale di Viterbo. Un progetto che ha portato il Corso all’apertura nei confronti del mondo e della cultura digitale e che per questo due anni fa si è anche arricchito di un curriculum in Informatica Industriale. La Summer School è nata dunque sulla scia di tante iniziative messe in atto, come i Seminari sull’Imprenditoria Digitale, nello spirito di aggiornamento continuo dei programmi, di metodologie e didattiche innovative con lo scopo di divulgare la cultura digitale e le potenzialità offerte dall’Alternative Data .

Summer School: date, appuntamenti e iscrizioni

La Summer School si terrà dal 16 al 27 settembre, presso la sede del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale, Largo dell’Università a Viterbo.

La prima settimana si terranno lezioni teoriche accompagnate da esercitazioni pratiche su:

Principi di Machine Learning

Data management e data cleaning

Time series analysis

Data visualization

La seconda settimana gli studenti lavoreranno a progetti di Data Science sui temi

Cyber security

Attribution modeling & advertising optimization

L’iscrizione alla Summer School è gratuita al seguente indirizzo (https://www.eventbrite.it/e/disruptive-data-summer-school-2019-data-science-machine-learning-registration-62345193151) ed è aperta a chiunque abbia basi di programmazione e voglia migliorare le proprie conoscenze nel mondo dell’analisi dei dati. Le lezioni saranno erogate in lingua inglese e l’ammissione sarà aperta a studenti provenienti da tutto il mondo; l’iscrizione a un corso di laurea non è prerequisito di ammissione.

I posti sono limitati e saranno solo 20 e la selezione prevede la presentazione del curriculum più il superamento di un test online che aiuterà a certificare le competenze.

I primi 40 candidati accederanno quindi al colloquio che stabilirà la graduatoria dei 20 partecipanti.

Le domande di iscrizione andranno presentate entro e non oltre il 28 luglio 2019.

Durante la Summer School i partecipanti verranno in contatto con importanti aziende del settore come le società del gruppo Datrix: ByTek, 3rdPlace e FinScience.

Relatori e rappresentanti delle varie aziende che interverranno, assisteranno anche alle presentazioni finali dei progetti della Summer School.