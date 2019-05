Rotelli (Fdi): “Risultato straordinario grazie agli elettori e ad un lavoro corale”

NewTuscia – VITERBO – E’ stata un’intensa nottata in cui si sono susseguiti segnali positivi, ma alla fine, il bilancio conclusivo è stato ancora migliore delle aspettative e dei sondaggi precedenti al voto, i quali non hanno mai anticipato numeri straordinari come quelli che invece abbiamo raggiunto.

In Italia Fratelli d’Italia incassa oltre 1700000 voti pari al 6,5% , in provincia di Viterbo l’8,55% con 13400 voti, a Viterbo città si sfiora il 10%.

Il dato è eccellente sia a livello nazionale che provinciale, dove, pur non avendo un candidato viterbese, il partito raggiunge il suo record storico di consensi e percentuali, toccando, in alcuni comuni, numeri a doppia cifra.

E’ stata una campagna elettorale in cui abbiamo giocato tutti all’attacco, da Giorgia Meloni fino ai quadri dirigenti provinciali che si sono spesi in uno sforzo globale e unitario portandoci ad un risultato che è soltanto un punto di partenza.

Per questo dobbiamo ringraziare tutti i nostri elettori di Viterbo e provincia che ci hanno consegnato migliaia di preferenze e di consensi.

Mauro Rotelli – deputato Fratelli d’Italia