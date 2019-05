Pattinaggio velocità: Giovanni Piccoli vince la maratona agli Internazionali d’Italia

NewTuscia – LADISPOLI – Da poco rientrati dagli Internazionali d’Italia Open svolti a L’Aquila, la DEBBY ROLLER TEAM continua a mietere successi, questa volta il protagonista indiscusso è GIOVANNI PICCOLI categoria Juniores (17-18 anni), già Campione Italiano Pista 2 anni fa nei mt 500 sprint, questa volta l’impresa si è concretizzata con l’oro nei 42 km su tracciato cittadino, sotto una pioggia battente e con un asfalto molto scivoloso, staccando il secondo classificato di oltre 2 minuti. Un’ora prima della maratona Piccoli aveva conquistato un Argento nei mt 200.

Altre 2 medaglie vengono da Davide Gentili categoria Ragazzi (13-14 anni) non da una sorpresa ma un’atleta in forte crescita, con un Argento nei mt 1.250 e un Bronzo nei mt 2.500.

Ancora una medaglia dalla vinc itrice del Campionato Skate Italia della scorsa settimana, Elisa Folli categoria Ragazza 12 (12 anni) che conquista un Argento nei mt 2.500.

Ancora una medaglia per Alice Zorzi categoria Giovanissimi (8-9 anni), per la più piccola della squadra e della categoria che conquista un lottato Bronzo nei mt 100.

“Solo” Bronzo per l’intramontabile Paolo Pasquini categoria Over 60 che nei 21 km trova difficoltà, sempre per causa del tracciato scivoloso.

Fuori dal podio ma con risultati di rispetto il quinto posto di Asia Romani nei mt 1.250, un altro quinto posto di Sofia Pennica nei mt 2.500 e un decimo per la piccola Novella Cozzolino.

Un pò più indietro nelle rispettive categorie, a causa della scivolosità dell’asfalto troviamo Valentina Nappi, Elena Campardo e per Simone Piccoli.

Il Direttore Tecnico e coach Andrea Farris con l’allenatrice dei più piccoli Valentina Manca rientrano soddisfatti non solo per ricco bottino portato a casa, ma per l’esperienza data ai propri atleti in un tracciato impegnativo a causa della pioggia, dichiarando che per la maggior parte di loro era la prima esperienza sotto la pioggia, pertanto si rientra con un bagaglio motorio arricchito e altre 7 medaglie nel palmares DEBBY ROLLER TEAM.