Il mercatino di Narnia

NewTuscia – NARNI – Torna il mercatino mensile dell’artigianato creativo a Narni, ogni terza domenica del mese, presso i portici di Piazza dei Priori e Piazza dei Priori a partire dal 21 ottobre 2018.

Si potranno acquistare prodotti unici per la propri a persona, per la casa o da regalare per un’occasione speciale.

I piccoli artigiani locali danno vita a oggetti unici e ricchi di cultura del posto, mani che realizzano piccole opere d’arte in mostra e in vendita per tutti gli amanti del bello e del creativo.

Narni si mostra nella sua autentica natura non solo di gioiello storico architettonico, ma mostra le sue eccellenze a tutti coloro che desiderano venirci a trovare per un tuffo nell’eccellenza artigianale.