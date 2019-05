Campionati Regionali Individuali di atletica: ecco i risultati dei viterbesi

NewTuscia – VITERBO – Campioni regionali Luca Pistella nel getto del peso e Sara Tonni che oltre il titolo migliora il personale 9,56 e giunge terza nel martello con 39 metri.

Secondo posto per Tatiana Fontana con il nuovo personale 9,21nel getto del peso. Terzo gradino del podio per lo juniores Carlo De Cesaris nel lancio del disco con 32,19 Alessio Pieragostini medaglia di bronzo sui 100 metri in 11″29. Soddisfa la prova di Tatiana Fontana sui 100 metri.

In contemporanea a Viterbo, alla manifestazione “Incontro di Primavera”, siglano personali Domenico Oriolesi nei 100 m in 11″98 e nella gara più congeniale i 400 con il tempo 53″34, Luca D’Alesio 12″13 e prima uscita nei 400 in 58″71.

Convince Chiara Cherubini sui 150 metri con il tempo 21″03, Emma Piombi 24″16, Mario Pietrangeli e Tommaso Moracci, si cimentano sulla distanza dei 300 metri giungendo secondo e terzo.

Buoni i risultati delle ragazze Chiara Cignini e Elena Sofia Trasarti con personali sui 60 e peso. Beatrice Aquilani si migliora più di due metri nel lancio del martello. In gara lo juniores Fabio Saveri sulla distanza dei 800 metri.