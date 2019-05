Nella Tuscia alle 19 affluenza al voto al 52,07% (Europee) e 62,77% (Comunali). I dati Comune per Comune

NewTuscia – VITERBO – Ottimo il trend dell’affluenza al voto per queste elezioni Europee ed Amministrative.

Nel primo caso, alle 19, il Viminal e ha reso noto che hanno votato il 52,07% rispetto al 45,64% del 2014; nel secondo i votanti sono stati, alle 19, il 62,77%.

Tra i 27 Comuni chiamati al rinnovo dei consigli comunali partecipazione bulgara a Villa San Giovanni in Tuscia con il 75,17% dei votanti alle 19, Comune seguito da San Lorenzo Nuovo (71,15%) e Ischia di Castro (70,35%).

Elezioni Europee: guarda l’affluenza al voto in tutti i Comuni della Tuscia

Elezioni Amministrative: guarda l’affluenza in tutti i 27 Comuni della Tuscia al voto

Da questi dati si evince già il significato importante che, anche nella Tuscia, si dà a questa tornata elettorale. Rispetto alla media nazionale dell’affluenza al voto per le Europee, nella Tuscia si è di quasi 9 punti sopra, mentre per le Comunali nella Tuscia hanno votato oltre il 7% in più che la media nazionale.