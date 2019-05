Complesso di San Bernardino ad Orte, una lettrice: “Degrado assoluto in un posto incantato”

NewTuscia – ORTE – Oggi mi sono commossa. Nella mia abituale camminata di salute sono arrivata al complesso di San Bernardino ad Orte, ho preso la residenza da quasi un anno in questa bella e frizzante realtà provinciale.

Ebbene, arrivando a San Bernardino mi sono emozionata, e ho pianto, come quando si ha compassione di una “bella signora” violata e abusata.

La compassione “cum patior”, sentimento nobile di partecipazione alla sofferenza altrui, manifestazione di un tipo di amore incondizionato che non può chiedere niente in cambio.

Quello che ho provato oggi, insieme ad una tristezza infinita per la bellezza del luogo degradato, ma allo stesso tempo mi sono chiesta: “come è stato possibile tutto questo?”

Sono straniera, vengo da fuori, e ho scelto Orte per viverci.

Possibile che non si riesca a far nulla per questo sito? Potrebbe essere acquistato, (obbligando la società proprietaria che ha già sicuramente guadagnato molto dall’acquisizione), da qualche ente statale o locale affinché possa inserirci una scuola di restauro, o di altra specializzazione, per fare in modo che tale e tanta bellezza non marcisca e non venga più abusata e violata.

Auspico vivamente che si possa trovare una soluzione alternativa a tale scempio.

Ad maiora, e che San Bernardino continui a benedirci nonostante l’indifferenza al Male.