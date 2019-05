Calcio a 5: per il Carbognano Ortoetruria una stagione indimenticabile

NewTuscia – VITERBO – Altra giornata indimenticabile ed altro trionfo da inserire in una bacheca già piena di successi per la squadra di Calcio a 5 del Carbognano, che dopo aver conquistato la Coppa Italia – Lazio di categoria raggiunge la promozione dalla Serie C GOLD alla Serie B, terzo livello del campionato nazionale, coronando una stagione veramente memorabile per i ragazzi giallo verdi. Un’annata straordinaria per gli atleti del Carbognano che proprio in settimana hanno anche ricevuto nella sede della Regione Lazio il meritato riconoscimento del Consiglio Regionale dalle mani del Presidente Buschini.

Un risultato ad inizio di anno impensabile per una squadra di giovani di un centro di 2000 abitanti, ma raggiunto attraverso l’impegno, la serietà e la indubbia qualità di giocatori e dirigenza ed il fondamentale apporto del Main Sponsor “ORTOETRURIA”, tra le aziende leader nel settore della trasformazione di prodotti alimentari, che ormai da anni è sempre a fianco sia alle società che operano a favore di tanti ragazzi nella diffusione degli sport di base, sia quale Patron di importanti realtà sportive provinciali come appunto il Carbognano Calcio a 5 e la Stella Azzurra Viterbo.

Quindi un bellissimo e meritato successo per i protagonisti della stagione del Carbognano che dopo il giusto riposo estivo si apprestano a rappresentare il loro paese su un importante palcoscenico sportivo nazionale.