NewTuscia – VITORCHIANO – Mauro Cratassa entra in SuperAbile. Il 55enne campione di HandBike, sarà il 19esimo testimonial ad essere interessato dal progetto ideato e fondato da Alfredo Boldorini, consigliere comunale di Bassano Romano. L’atleta di Vitorchiano, dopo un incidente sul lavoro capitatogli venti anni fa, non solo si è rialzato più forte di prima ma ha anche intrapreso una brillante carriera sportiva. Campione italiano, campione europeo e medaglia di bronzo ai mondiali nel 2011, Mauro Cratassa ha trionfato anche nella Maratona di Roma su HandBike nel 2018.

Nel 2016 era arrivato secondo dietro solo ad un certo Alex Zanardi. Da qualche tempo, a causa di un incidente stradale mentre era impegnato in una seduta di allenamento, è in convalescenza. Ma conoscendolo, al rientro in pista, sarà di nuovo più combattivo che mai.

Soddisfazione è stata espressa da Alfredo Boldorini.

“Siamo onorati di annunciare – ha detto il consigliere comunale di Bassano Romano – che anche il grande Mauro Cratassa ha deciso di essere dei nostri. Compatibilmente con i suoi tanti impegni cercherà di portare il suo messaggio di forza, di resilienza e di riscatto. Ringraziamo Mauro, sua moglie Lucia e tutta la sua famiglia per questa bella notizia che non solo ci onora ma va a tutto vantaggio dei fruitori del nostro progetto, i quali potranno confrontarsi anche con la testimonianza di Mauro, un vero campione non solo su strada ma anche e soprattutto fuori”.