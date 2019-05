NewTuscia – La Seconda Edizione del Memorial di calcio “Andrea Arena” approda nell’alto viterbese.

In cima alla vetta l’Etruria calcio di coach Lallo Montagnoli che mette in riga Viterbese blu, Perugia, Ternana, Compagnia Portuale Civitavecchia, Viterbese gialla. Vittoria sudatissima per i ragazzi del Presidente Enrico Valentini che dopo aver impattato per 1-1 i tempi regolamentari si sono imposti 4-3 ai rigori. Onestamente, sui campi del Calcio Tuscia organizzatori del Torneo, la Categoria aveva comunque messo in riga già nelle giornate preliminari formazioni comunque di caratura superiore tecnica.

Il capolavoro reso ancora più bello dal fatto che avvenuto di fronte ad un pubblico numeroso accorso al Rocchi. A trionfare oltre all’Etruria l’organizzazione. Che Patrizio Fimiani, ha teleguidato alla perfezione. Una organizzazione che con enorme sensibilità ha messo dal più piccolo al più grande degli atti solo ed unicamente al centro il ricordo di un giornalista viterbese morto prematuramente. Tanti personaggi del mondo sportivo, ma soprattutto la famiglia di Andrea e la fidanzata Anna hanno con le proprie parole espresso ringraziamento.