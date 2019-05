La Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania nell’Olimpo del volley under 20 nazionale

NewTuscia – VITERBO – La Tuscania Volley Under 20 tra le prime sei formazioni a livello nazionale. Dopo aver sfiorato, e sciupato, l’impresa contro Sir Safety Conad Perugia nella partita inaugurale, persa al tie-break dopo che capitan Panciocco e compagni erano avanti 19/23 nel quarto parziale, perso nella stessa giornata con i padroni di casa della Materdomini Castellana Grotte (3/1) i ragazzi allenati daNacci e Perez Moreno ottengono una straordinaria vittoria con Kemas Lamipel Santa, successo che gli consentirà di giocarsi il 5/6 posto questa mattina nell’incontro con Kioene Padova vinto dai veneti 3/0.

“I nostri magnifici ragazzi si sono classificati sesti nella finale nazionale Junior League under 20 di pallavolo riservata alle squadre di serie A -afferma visibilmente soddisfatto il direttore generale Alessandro Cappelli. Sesti in Italia, davanti a noi solo società come la Lube campione d’Italia, Trento, Castellana Grotte, Perugia, Padova… e poi Tuscania, Ormai sono anni che, grazie all’impegno di un gruppo di persone, il nome di Tuscania è alla ribalta delle cronache sportive nazionali. Ne siamo fieri per l’amore che abbiamo per la nostra città e la nostra terra”.

Questi i protagonisti della storica impresa: Daniele Bilancini, Francesco Capparella, Mattia Della Rosa, Marco Gentilini, Michele Innocenti, Alessio Lentola, Luca Mugnaini, Marcorocco Panciocco (k), Alessio Ragoni, Matteo Ranalli, Emanuele Sacconi, Luca Sartori. Allenatori: Victor Perez Moreno e Vincenzo Nacci, Dirigente: Marco Cipolloni

La classifica finale vede la Lube Cucine Civitanova aggiudicarsi il titolo di campione d’Italia under 20. I marchigiani superano in finale Itas Trentino (3/0). Al terzo posto Materdominivolley.it Castellana Grotte davanti nell’ordine a Sir Safety Conad Perugia, Kioene Padova, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania, Azimut Leo Shoes Modena e Kemas Lamipel Santa Croce.