La facoltà di Agraria incontra il laboratorio della gelateria Sarchioni di Torre Alfina

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – A lezione dai professionisti del settore: gli studenti del corso “Qualità e certificazione dei processi e delle produzioni animali”, della docente Loredana Basiricò, Facoltà di Agraria di Viterbo, si sono recati presso il laboratorio della gelateria artigianale Sarchioni di Torre Alfina.

Durante la visita i ragazzi hanno potuto approfondire gli aspetti normativi ed igienico sanitari appresi durante il precedente seminario intitolato “L’HACCP nei prodotti di origine animale”, svolto presso l’università della Tuscia dalla dottoressa Alessia Fuschino, esperta in nutrizione e sicurezza alimentare e consulente del Polo Sviluppo Impresa e lavoro.

Gli studenti hanno affrontato inoltre gli aspetti tecnici inerenti il processo di produzione del gelato come derivato del latte, grazie all’esperienza e la competenza del Maestro gelatiere Fabio Camilletti, titolare dell’attività nota in tutto il centro Italia, oltre che per la bontà del gelato, anche per l’elevato standard di sicurezza alimentare. Una qualità garantita attraverso l’ottenimento e il mantenimento negli anni del Bollo CE, importante riconoscimento comunitario assegnato agli Stabilimenti di produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale ai sensi del REG. 853/CE/2004, di cui la gelateria Sarchioni rappresenta l’unico riferimento del settore nella Tuscia.

Grande soddisfazione per il Polo Sviluppo Impresa e Lavoro: “L’incontro è stato organizzato grazie alla collaborazione della nostra consulente, dottoressa Alessia Fuschino, con la professoressa Loredana Basiricò dell’Università della Tuscia e con il coinvolgimento dell’impresa Sarchioni – concludono – che ha saputo dare un contributo determinante alla riuscita di questo evento didattico”.