A Frascati il Gran Galà degli Sposi 2019

FRASCATI –

Sabato 1 Giugno, alle ore 19:00, presso il Domus Park Hotel di Frascati (RM), si terrà il Gran Galà degli Sposi 2019 evento dedicato agli abiti da cerimonia per lo sposo e per la sposa, organizzato dall’Associazione di Moda e Spettacolo STILEVENTI di Giulianello di Cori (LT), presieduta da Antenore Della Vecchia, patron della manifestazione che presenterà insieme al direttore artistico, regista e coreografo Raoul Morandi,coadiuvati dalle responsabili del team Annie, Stefania e Virginia.

Sul red carpet srotolato nella suggestiva cornice dei Castelli Romani, sfileranno 50 abiti per lui e per lei, ma anche per testimoni, damigelle, paggetti e invitati, tutti ideati dalla stilista Patrizia Paioletti della giovane Atelier MLR Spose di Monterotondo (RM), cuciti e confezionati artigianalmente dalla sartoria interna. Ad indossarli altrettanti Baby, Mister, Miss, Lady, Over 40 e Over 50. Per ciascuna di queste categorie la giuria di esperti e opinionisti selezionerà tre primi posti.

Tra i giurati: Antonio Paris (parlamentare), Antonietta De Vita (giornalista Rai 2),Franco Di Maio (attore), Luigi Boccia (regista cinematografico), Luciana Esposito (L.P. Production, casa di produzione televisiva e cinematografica & agenzia casting),Emanuele Puddu (opinionista di Forum e casting Mediaset), Massimo Marini (patron del Concorso Nazionale Una Star per lo Spettacolo), Danilo Costantini (fotografo professionista), Fulvio Grego e Marco Bardeggia.

Dietro le quinte Serena Pericoli di VANITY PINK e il suo staff di make up artists & hair stylists si occuperanno del trucco e parrucco. La serata sarà immortalata dagli scatti fotografici di Francesca Mufficoni, in arte SISCA FOTO, e ripresa in video da VirgilioManea della Fashion Agency. Per prenotare ingresso e cena contattare il numero: 346 94 10 638. Indirizzo Domus Park Hotel: Via Tuscolana, 15, 00044 Frascati RM.