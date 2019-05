Formazione dei formatori: due giorni di studio e dibattito all’Unitus

NewTuscia – VITERBO – “FORMARE AL CAMBIAMENTO Contributi dalle comunità di pratica” è il titolo di un evento che si svolgerà all’UNITUS il 28 e 29 maggio all’Auditorium di S.Maria in Gradi patrocinato dai USR Lazio AT Viterbo.

E’ stato organizzato in collaborazione con: RUIAP – Rete Università Italiane per l’Apprendimento Permanente. INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa. AIF Lazio – Associazione Italiana Formatori. FEDERLAZIO- Viterbo Associazione Piccole e Medie Imprese del Lazio. AIEMS – Associazione Italiana di Epistemologia e metodologia sistemiche. CONSULTA STUDENTESCA DI VITERBO, CPS VT, in collaborazione con USR Lazio AT Viterbo. AMBITI TERRITORIALI SCOLASTICI della provincia di Viterbo. CPIA Interprovinciale ‘G. Foti’ (Centro per l’Istruzione degli adulti) e CR&S (Centro ricerca e Sviluppo) Lazio. RETE NAZIONALE dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per l’Istruzione degli Adulti. TRAILab – Laboratorio di ricerca interdisciplinare dell’Università Cattolica di Milano.

L’evento costituisce un’occasione di incontro e confronto tra soggetti formatori locali e nazionali in prospettiva di incrementare la partecipazione al network del Polo-Formatori, già costituito da Unitus-Viterbo con accordo sottoscritto dal primo nucleo locale (Polo per la Formazione dei formatori – maggio 2018: Unitus, Scuole capofila ambiti scolastici provinciali, USR Lazio-AT Viterbo, Cpia interprovinciale ‘G. Foti’ Viterbo) e promuovere progetti pilota per l’apprendimento e la formazione di comunità.