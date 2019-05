ASD Libertas Pilastro organizza il sesto Trofeo Recital di Pattinaggio

NewTuscia – VITERBO – Lo spettacolo dei gruppi e l’eleganza della solo dance, questi gli ingredienti del Trofeo Recital di pattinaggio artistico che si svolgerà domenica 26 maggio dalle ore 10.00 presso il centro sportivo Sacro Cuore organizzato dall’ASD Libertas Pilastro con la collaborazione e il patrocinio del centro provinciale Libertas.

Alla manifestazione hanno aderito: Veloce Club Rieti, Fulgur Tuscania, Stella Azzurra Viterbo e Libertas Pilastro con circa 80 atleti, che si esibiranno in gare di solo dance dalle categorie promozionali a quelle federali e gare di gruppi con quartetti, piccoli e grandi gruppi che presenteranno simpatiche coreografie.

Per alcuni atleti sarà una prova per mettere a punto gli esercizi in vista dei prossimi campionati nazionali che si svolgeranno nel prossimo mese di giugno, per altri la conclusione di una stagione sportiva non priva di sacrifici, ma con l’entusiasmo di praticare una sana disciplina sportiva come il pattinaggio,

Ingresso Libero.

Prossimo appuntamento con il pattinaggio venerdì 14 giugno alle ore 20.30 con il saggio di fine stagione ambientato nel “Circo”.