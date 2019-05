Ants e Ancona alla sfida decisiva

NewTuscia – VITERBO – Ultimi quaranta minuti della stagione per Tuscia Basket Ants Viterbo e Basket Girls Ancona, impegnate in questa domenica pomeriggio al palazzetto dello sport di via dei Monti Cimini con in palio la promozione per la prossima serie A2. Quaranta minuti decisivi che ripartiranno dal +19 messo da parte dalle gialloblù viterbesi nel match di andata, una prestazione praticamente perfetta per tre quarti (anche +27) solo parzialmente rimessa in discussione con il recupero delle doriche nell’ultimo quarto.

Grande attesa nell’ambiente viterbese per questa sfida, cui si arriva dopo una settimana di allenamenti tranquilli e senza particolari problemi di formazione. Rispetto alla sfida di andata nelle Marche ci sarà anche il rientro di Martina Gasbarri mentre rimarrà indisponibile la play Veronica Martin, out ormai da diverse settimane.

“All’andata abbiamo costruito un ottimo margine – commenta la vice coach Maria Chiara Scaramuccia – ma se scendessimo in campo pensando solo a difendere quel vantaggio commetteremmo un errore enorme. Dobbiamo giocare, con attenzione e concentrazione, puntando sulla difesa e sui nostri punti di forza anche in attacco. Ancona ha dimostrato nell’ultimo quarto del match di andata di cosa è capace se non la si affronta al massimo, quindi guai ad abbassare la guardia. Ci teniamo a chiudere nel migliore dei modi questa stagione e a regalare una bella soddisfazione ai nostri sostenitori”.

La palla a due è prevista alle 18,30 e l’ingresso al palazzetto sarà gratuito come sempre. Ci sarà anche la telecronaca in diretta sulla pagina Facebook della squadra (Ants Basket Viterbo).