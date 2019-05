Terni. Pubblicato l’avviso Vita indipendente

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Il Comune di Terni, in qualità di comune capofila della Zona Sociale n. 10, in particolare l’assessorato alle politiche sociali, ha emanato l’avviso pubblico di selezione per i benefici riconosciuti ai progetti personali per la vita indipendente in favore delle persone con disabilità.

Il progetto per la “vita Indipendente” garantisce la promozione della massima autonomia possibile attraverso la realizzazione di un percorso che utilizza soluzioni personalizzate definite sulla base delle caratteristiche di ogni singolo richiedente. Il progetto, in quanto teso a garantire il pieno sostegno nell’intero percorso di vita per l’inclusione sociale della persona con disabilità, è condiviso con i soggetti istituzionalmente preposti, anche al fine di organizzare i servizi e le prestazioni da attivare in modalità complementare a quelli già attivati.

Il contributo per la realizzazione del progetto personale di “vita indipendente”, nella misura individuata di € 1.000,00 al mese fino al 31/01/2020, è concesso per gli interventi che riguardano l’assunzione di assistente personale regolarmente contrattualizzato nel rispetto della normativa vigente, l’abitare in autonomia (ad es. spese di locazione) e i costi relativi agli ausili tecnologici all’autonomia personale.

Nell’avviso pubblicato nel sito del Comune sono specificati i requisiti utili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande e tutte le relative informazioni.

Per informazioni è possibile anche contattare:Comune di Terni – Ufficio della Direzione Welfare – 0744-549383