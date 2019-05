San Lorenzo Nuovo, Bacocco: “Forza Italia ha già da tempo scelto Massimo Bambini e la sua lista come candidato ideale”

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Riceviamo e pubblichiamo.

In merito alla notizia uscita secondo cui un fantomatico coordinamento di Forza Italia del Comune di San Lorenzo Nuovo appoggia la lista con capolista Guerrini, teniamo a precisare alcune cose.

Primo: a San Lorenzo non esiste un coordinamento di Forza Italia, ma esiste un commissario nominato poche settimane fa ed è la signora Marilena Aime, unica titolata a parlare a nome del movimento politico.

Secondo: A San Lorenzo Nuovo Forza Italia ha già da tempo scelto Massimo Bambini e la sua lista come candidato ideale. Massimo si è contraddistinto per il suo operato, la sua energia ed il suo impegno. E’ un candidato civico ma ha avuto e continuerà ad avere il pieno appoggio del coordinamento provinciale da me presieduto.

Terzo: chiunque parli, senza averne titolo, a nome di Forza Italia verrà citato per vie legali. La politica è una cosa seria, le persone che se ne occupano hanno delle responsabilità importanti ed il lavoro di molti non può essere infangato da millantatori che usano titoli o incarichi che non hanno.

Un grande in bocca al lupo a Massimo ed i suoi candidati per una certa riconferma a San Lorenzo

Dario Bacocco

Coordinatore Provinciale di Forza Italia