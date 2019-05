Ronciglione, al via “Un borgo di libri”

NewTuscia – RONCIGLIONE – Lo splendido scenario del borgo medievale di Ronciglione è tornato ad essere protagonista di “Un Borgo di libri – Fiera del libro e dell’editoria”, giunta alla terza edizione e unica fiera letteraria in provincia di Viterbo, con il patrocinio ed il contributo della Regione Lazio e del Comune di Ronciglione, Assessorato alle Politiche Culturali.

La kermesse letteraria è partita ieri, giovedì 23 maggio, ed ha visto protagonisti i bambini dell’Istituto Comprensivo “M. Virgili” di Ronciglione, con incontri e presentazioni dedicati all’editoria dell’infanzia. Poi nel pomeriggio passeggiate tra le installazioni artistiche, incontri con gli autori e degustazione di vini della Tuscia a cura di Carlo Zucchetti. Una prima giornata intensa, con grande partecipazione di pubblico, che si è conclusa con il concerto di musica irlandese di “Her Pillow” in piazza degli Angeli.

Si prosegue oggi e per tutto il week end con tanti altri numerosi appuntamenti all’insegna della letteratura, dell’arte, della musica e della condivisione. Autori emergenti si alterneranno a prestigiosi nomi del mondo letterario presenti al festival con i loro libri, come Vittorio Sgarbi, Massimo Bagnato, Attilio Bolzoni, Salvatore de Siena, solo per citarne alcuni.

“Il Comune di Ronciglione è orgoglioso di accogliere e patrocinare anche quest’anno questa kermesse – ha commentato l’assessore alle Politiche Culturali, Massimo Chiodi – ormai appuntamento culturale irrinunciabile insieme al Cubo Festival. Una fiera dove il libro e la lettura non sono mero riempimento, ma bensì il centro di incontri, dibattiti e momenti di piacevole condivisione. Questo è il terzo anno che “Un borgo di libri” anima il cuore del nostro paese, in uno scenario suggestivo che permette il contatto diretto tra autore e lettore, molto più che in altre manifestazioni analoghe. Ringrazio tutto lo staff per l’ottimo lavoro organizzativo ed invito i ronciglionesi a non perdersi questo appuntamento, un’occasione per trascorrere un piacevole weekend all’insegna della cultura”.

L’ingresso a tutte le manifestazioni è totalmente gratuito. Gli orari della fiera sono dalle ore 16.00 alle 23.00, mentre il sabato e la domenica dalle 10.30/13.00 la mattina e dalle 16.30/23.00 il pomeriggio. Per info e programma completo si consiglia di visitare il sito www.unborgodilibri.worpress.com o la pagina facebook/cubofestival.