Potere al Popolo Tuscia, “incontri di inFORMAZIONE”

Popolo al Popolo Tuscia propone una serie di incontri tematici allo scopo di informare in modo semplice e diretto e di generare, per gli interessati, una riflessione e uno scambio di opinione tra individui che vogliono essere collettività, e che condividono l’ideale di un modello alternativo di società rispetto a quello attualmente promosso.

Gli “incontri di InFORMAZIONE” di Potere al Popolo Tuscia sono uno dei tanti passi che questa piccola comunità sta facendo. Perché sono importanti? Perché per lottare per i diritti è prima necessario essere consapevoli di quali essi siano e delle modalità con cui vengono continuamente VIOLATI.

insieme formiamo un dibattito e svisceriamo un argomento

insieme formiamo un gruppo di pensiero, condivisione, confronto.

insieme ci formiamo.

Informati, sii consapevole e scendi in campo per te e per la comunità di cui fai parte.

Potere al Popolo