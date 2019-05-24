Legambiente Lazio: Parte la campagna di volontariato “Spiagge e Fondali Puliti”
NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Parte Spiagge e Fondali Puliti, la più grande campagna di volontariato per la pulizia delle nostre spiagge. Nel Lazio, dopo l’anteprima di lunedì 20 a Fiumicino e dopo il primo appuntamento di oggi a Formia, iniziative a Ostia, Terracina, Formia, Anzio e Ventotene per liberale il litorale e il mare dai rifiuti. Evento speciale a Capotta con la pulizia delle dune e la presentazione del Dossier BEACH LITTER NEL LAZIO 2019.
TUTTI GLI APPUNTAMENTI SPIAGGE E FONDALI PULITI 2019 NEL LAZIO E I CONTATTI PER PARTECIPARE:
ANZIO
CIRCOLO LEGAMBIENTE “LE RONDINI” DI ANZIO E NETTUNO
25 MAGGIO, ORE 15
SPIAGGIA SOTTO “VILLA IMPERIALE”
PULIZIA DELLA SPIAGGIA E “ARTE IN SPIAGGIA” OPERE DI SABBIA E NELLA LETTURA DI POESIE
circolo_legambiente@yahoo.it
FORMIA
CIRCOLO LEGAMBIENTE VERDE AZZURRO SUD PONTINO MINTURNO-FORMIA-GAETA
24 MAGGIO ORE 10
PULIZIA DELLA SPIAGGETTA DEL PORTO ROMANO, IN COLLABORAZIONE CON PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE E COMUNE DI FORMIA
PULIZIA DELLA SPIAGGIA E VISITA AL GUIDATA A CURA DEI GUARDAPARCO
25 MAGGIO ORE 9:30
PRESSO LA SPIAGGIA DI GIANOLA
IN COLLABORAZIONE CON COMUNE DI FORMIA, FORMIA RIFIUTI ZERO, ISTITUTO PROFESSIONALE “B. TALLINI” E SCUOLE MEDIE DI FORMIA
26 MAGGIO
PORTO DI FORMIA, MOLO VESPUCCI
CON COMUNE DI FORMIA,CAPITANERIA DI PORTO GAETA-GUARDIA COSTIERA DI FORMIA, PARCO REGIONALE DELLA RIVIERA DI ULISSE E ASD VIVERE IL MARE E FORMIA RIFIUTI ZERO. PREVISTE IMMERSIONI CON AUTORESPIRATORE DI GRUPPI DI SUB E PULIZIA DEI FONDALI.
CONFERENZA PER L’ANNUNCIO DI PROVVEDIMENTI PLASTIC FREE A FORMIA
legambiente.circolosudpontino@gmail.com
TERRACINA (LT)
CIRCOLO LEGAMBIENTE TERRACINA “PISCO MONTANO”
25 MAGGIO DALLE 10 ALLE 13
APPUNTAMENTO PRESSO ANELLO DEL PORTO DI TERRACINA
RACCOLTA RIFIUTI CON PULIZIA DELL’AREA PORTUALE, PARTENZA DAL PARCO DEL MONTUNO ALLE 10, CON IL PATROCINIO DI LET’S CLEAN EUROPE E LA PARTECIPAZIONE DI ANTONELLA ANDRIOLLO, PLOGGER, E AMBASCIATRICE DI RUNTASTIC DI ADIDAS IN COLLABORAZIONE CON LA RETE PLASTIC FREE BEACHES TERRACINA CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI TERRACINA, DELLA CAPITANERIA DI PORTO E DELL’ANMI ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA
legambiente.terracina@gmail.com
26 MAGGIO, DALLE 10 ALLE 13
CONFERENZA STAMPA DATI BEACH LITTER E FISHING FOR LITTER TERRACINA CON LA PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE IC M. MONTESSORI E ITS A. BIANCHINI DI TERRACINA
CAPOCOTTA
LEGAMBIENTE LAZIO E LEGAMBIENTE “OSTIA – LITORALE ROMANO”
25 MAGGIO
ORE 8.30
APPUNTAMENTO SUB PER PULIRE I FONDALI DELL’AREA MARINA PROTETTA DELLE SECCHE DI TOR PATERNO
ORE 10
APPUNTAMENTO PER TUTTI I VOLONTARI PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA E DELLE DUNE DI CAPOCOTTA
ORE 12
CONFERENZA STAMPA E PRESENTAZIONE DEL DOSSIER “BEACH LITTER 2019 NEL LAZIO”
ORE 13
DEGUSTAZIONE PLASTIC-FREE GRATUITA DI PRODOTTI DEL LAZIO
IN COLLABORAZIONE CON ROMANATURA E COOP.CREA
per info
sede@legambientelazio.it
legambiente@ostiamediterranea.it
VENTOTENE (LT)
COMUNE DI VENTOTENE
27 MAGGIO, ORE 12
PULIZIA SPIAGGIA DI CALANAVE
info@riservaventotene.it
ROMA – OSTIA
LEGAMBIENTE LAZIO E COMUNE DI ROMA
31 MAGGIO, ORE 9
APPUNTAMENTO PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA IN LUNGOMARE TOSCANELLI 232 (FRONTE CASA DELLA SALUTE)
PULIZIA DELLA SPIAGGIA A CURA DEI RAGAZZI DELLE SCUOLE DI OSTIA
m.boiano@legambientelazio.it
SABAUDIA (LT)
CIRCOLO LEGAMBIENTE “LARUS” DI SABAUDIA
9 GIUGNO, ORE 10
RACCOLTA DEI RIFIUTI E RIPULITURA DEL TRATTO DI SPIAGGIA DEL LITORALE DI SABAUDIA, STRADA LUNGOMARE, ALL’ALTEZZA DI VIA DI S. ANDREA – CAMPING SABAUDIA. COINVOLGIMENTO DEL PROGETTO “SPIAGGE D’A-MARE” RIVOLTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI.
circololarus@gmail.com
La campagna nel Lazio è realizzata con il contributo della Regione Lazio