A fine mese un convegno su ambiente e diritti costituzionali

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Ambiente e diritti costituzionali, è il titolo del convegno in programma a Terni il prossimo 31 maggio alle ore 15.30 in Sala Blu a Palazzo Gazzoli, in Via del Teatro Romano, organizzato con il patrocinio di Confindustria Umbria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, Comune di Terni e Regione dell’Umbria.

Al convegno prenderanno parte il sindaco e l’assessore all’ambiente del Comune dei Terni; Daniele Carissimi, consigliere giuridico del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente; Andrea Monsignori e Paolo Grigioni, Autorizzazioni ambientalidella Regione Umbria; Antonio Alunni, Presidente Confindustria Umbria; Alberto Liguori, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Terni. Il dibattito sarà coordinato da Vanna Ugolini, responsabile per la redazione Terni de “Il Messaggero”. Sarà – spiegano gli organizzatori – l’occasione per un confronto inter-istituzionale sulle tematiche ambientali che riguardano la città di Terni, mettendo in primo piano i diritti dei cittadini a vivere in un ambiente sano, verificando come far coesistere le attività imprenditoriali e industriali esistenti a forte impatto ambientale nel territorio garantendo i diritti costituzionali dei cittadini.