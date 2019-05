Comitato Elettorale Domenico Parroccini, precisazione sull’incontro tra candidati a Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato Elettorale Domenico Parroccini il seguente aggiornamento riguardante il comunicato “Confronto tra candidati-sindaco a Civita Castellana: interviene il Comitato Elettorale Domenico Parroccini “

Il Comitato Elettorale per Domenico Parroccini intende precisare, dopo una telefonata ricevuta dal Sig. Ugo Baldi, che il giornalista era “presente” attraverso una diretta streaming. Non potendo dimostrare, né lui e né tanto meno noi, fino a prova contraria che in quel momento lo stesso si trovava nella possibilità di assistere alla diretta per noi rimane comunque “assente”, anche se invitato.