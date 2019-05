Banda ultra larga a Montecastrilli, Acquasparta, Avigliano Umbro e San Gemini

NewTuscia – TERNI – Sono iniziati ieri da Montecastrilli i lavori di installazione della banda ultra larga per i territori di Montecastrilli, Avigliano Umbro, Acquasparta e San Gemini. Privati cittadini, aziende, enti e servizi pubblici, scolastici e sanitari, impianti sportivi, per il tempo libero, strutture di pubblica sicurezza e, in generale, l’intero territorio sarà servito da una connessione internet a 1 gigabyte.

L’annuncio è stato dato ieri al centro Fiere don Serafini di Montecastrilli dalla Regione Umbria, insieme ai quattro Comuni interessati e alla presenza delle scuole. Il vice presidente della Regione ha informato che per la banda ultra larga sono stati investiti circa 3 milioni e 400mila euro, così ripartiti: Circa 950mila euro ciascuno per Montecastrilli e Acquasparta, 800mila euro per Avigliano Umbro e circa 600mila euro per San Gemini.

I lavori per l’installazione della banda ultra larga avranno un impatto minimo poiché il 90 per cento del cantiere utilizzerà le reti già esistenti per l’energia elettrica e per gli altri servizi senza dover eseguire scavi sulle strade. Regione e Comuni hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa che porterà, è stato detto, evidenti vantaggi in termini di servizi e sviluppo.