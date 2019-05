Torna a Vasanello la magia della Notte delle Lanterne

NewTuscia – VASANELLO – Vasanello è pronto a perdersi tra le sfumature ed i colori della Festa della Luce e delle Lanterne.

Torna sabato 15 giugno, nella suggestiva location di piazza della Repubblica, la quarta edizione dell’evento organizzato dal Comune.

All’ombra del suggestivo torrione del castello Orsini e nel caratteristico centro storico, si rinnoverà l’atmosfera fatata di un percorso illuminato da oltre 1500 lanterne , posizionate sia a terra che in un tragitto aereo, in grado di creare un’ imperdibile coreografia dai mille colori.

L’idea, nata dal consigliere comunale Andrea Fagioni , in collaborazione con l’Assessorato al turismo e con la fattiva collaborazione dei ragazzi del Servizio Civile, è quella di rivitalizzare il centro storico, cuore pulsante di Vasanello, e, proprio per questo, in ogni piazzetta del cosiddetto “paese vecchio” sarà allestito uno stand gastronomico con prodotti della tradizione.

Le degustazioni saranno accompagnate dalle note di gruppi musicali che si esibiranno in diversi punti , oltre che da spettacoli di artisti da strada.

Tutte le iniziative in programma vedono la sinergia tra diversi soggetti che collaborano con l’amministrazione comunale, a partire dai residenti e dalle varie attività commerciali fino al Gruppo Scout e al comitato festeggiamenti Classe 1980.

La magia dell’evento inizierà a partire dalle 20, quando l’intero percorso si illuminerà creando giochi di luce in tutto il percorso: da piazza Vittorio Veneto a piazza San Salvatore, fino a piazza dell’Ortaccio, piazza dell’Orologio e piazza Padella.

Al termine della serata, oltre 1000 lanterne saranno liberate in aria, creando uno spettacolo dal colpo d’occhio straordinario.

Un appuntamento da non perdere, insomma, che ogni anno attira tantissimi visitatori, anche dai paesi limitrofi.

Per informazioni è possibile contattare il 392-3061616 o lo 0761-4089302.