Terni nel girone B della finale nazionale di calcio a 7 di Gazzetta Football League

NewTuscia – TERNI – Le finali del più grande campionato di calcio amatoriale d’Italia si terranno sabato 1° giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Sorteggiati i gironi delle finali nazionali di Gazzetta Football League, in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato 1°giugno. Sono tre le categorie del più grande campionato di calcio amatoriale d’Italia organizzato in 60 città da “La Gazzetta dello Sport” e da Umbro: calcio a 5, calcio a 7 e calcio a 5 femminile.

Per il calcio a 5 nel girone A si contenderanno l’accesso alla finalissima Pomigliano, Manduria, Isernia e Spoleto, nel girone B Agrigento, Bergamo, Varese e Prato.

Per il calcio a 7, nel girone A sono state sorteggiate Altamura, Milano, Piacenza e Pomigliano, nel girone B Bari, Genova, Agrigento e Terni.

Infine, per il calcio a 5 femminile nel girone A giocheranno Palermo, Torino e Agrigento, nel girone B Bergamo, Aosta e Piacenza.

Le vincitrici dei mini tornei di ogni girone giocheranno la finalissima. Quella di calcio a 5 maschile si giocherà alle 14, quella di calcio A5 femminile alle 18.30 e sempre alle 18.30 si giocherà la finalissima di calcio a 5.

Tutte le squadre che partecipano a Gazzetta Football League sono supportate da Umbro, che sarà presente alle finali di Roma con il supporto di New Sport di Monterotondo. Il marchio più antico del mondo del calcio, fondato in Inghilterra nel 1924 dai fratelli Humphreys, è tornato in Italia con l’obiettivo di diventare il marchio del cuore per chi pratica lo street football, per chi crede che il calcio sia ancora uno sport autentico, giocoso e per tutti. Lo storico brand britannico, sponsor tecnico del campionato, punta al coinvolgimento dei veri protagonisti del mondo del calcio. Quel calcio che si gioca per strada, nei centri sportivi, democratico e reale, come i valori di Umbro.