Rilascio tessere elettorali: orari apertura Uffcio elettorale di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – In questi giorni che precedono le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, si ricorda che l’ufficio elettorale osserverà il seguente orario: nei due giorni antecedenti la consultazione elettorale, sarà aperto dalle ore 9 alle ore 18, nella giorno della votazione, ovvero il 26 maggio, dalle ore 7 alle ore 23. L’ufficio elettorale sarà a disposizione per il rilascio di tessere elettorali non consegnate o per duplicati delle stesse in caso di deterioramento, smarrimento, esaurimento degli spazi a disposizione, furto dell’originale.

Si ricorda che, in caso di deterioramento o smarrimento, il duplicato della tessera sarà rilasciato dall’ufficio elettorale comunale previa apposita dichiarazione dell’interessato su moduli predisposti da tale ufficio; in caso di esaurimento spazi, il duplicato della tessera sarà rilasciato dall’ufficio elettorale comunale previa esibizione della tessera completata dalle annotazioni di voto. In entrambi i casi, l’elettore dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. L’ufficio elettorale comunale si trova a piazza Fontana Grande n. 19 (ex tribunale).