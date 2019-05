Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 24/05/2019

Viterbo

Tempo stabile al mattino con ampie schiarite nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono locali piogge o acquazzoni. Tempo asciutto in serata. . Temperature comprese tra +10°C e +22°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile al mattino con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi con nubi più compatte lungo la costa; locali piogge nel pomeriggio sulle aree interne, a carattere temporalesco sui rilievi e sul viterbese, più asciutto altrove. Residue piogge in serata a ridossi degli Appennini, migliora in serata.

Italia

Peggiora il tempo al nord Italia con deboli piogge sparse tra Piemonte, Lombardia ed Emilia al mattino, temporali diffusi al pomeriggio e più intensi sulle Alpi. Asciutto invece in Liguria e lungo le coste adriatiche. Possibili fenomeni anche in serata di debole o moderata intensità.

Giornata tipicamente primaverile al centro Italia con sole prevalente al mattino su tutte le regioni salvo qualche nube in transito e temporali pomeridiani sui settori interni. Sempre asciutto invece lungo le coste.

Giornata all’ insegna del bel tempo al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino e durante la seconda parte della giornata Da segnalare soltanto la possibilità di locali acquazzoni o temporali pomeridiani sull’ Appennino.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

