Narni, sabato 16esima edizione di “Bi…ci gioco la bici”

NewTuscia – NARNI – Torna sabato pomeriggio, per la 16esima edizione, “Bi…Ci gioco la bici” nell’ambito della Giornata mondiale del Gioco. Al Parco dei Pini alle 16 e 30 i bambini e le bambine si cimenteranno in una manifestazione in biciletta promossa dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Narni e dall’Azienda pubblica di servizi alla persona Beata Lucia, in collaborazione con l’Asd Atletica Avis Narni, l’ArciRagazzi, la cooperativa sociale Polis e l’associazione Minerva.

La manifestazione prevede un percorso in bicicletta tra gli spazi cittadini, vari giochi all’aperto a partire dalle 16 e 45 e la possibilità di salire gratuitamente su una mongolfiera dalle 18 alle 20.00. Secondo l’assessore alle politiche sociali si tratta di una manifestazione che consente a tutti i bambini e le bambine di vivere un pomeriggio di gioco riappropriandosi di quegli spazi urbani troppo spesso off-limits per i più piccoli.

L’iniziativa ha l’obiettivo di riaffermare il diritto al gioco e di mettere in evidenza la sua importanza per lo sviluppo dell’individuo a tutte le età. L’intento è anche quello di far trascorrere una serena giornata a tutti i bambini e le bambine e a tutti i genitori che saranno presenti. Tutte le info per partecipare sulla home page diwww.comune.narni.tr.it.