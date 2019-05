May Fair 2019, festa di primavera a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – May Fair, la festa di primavera più amata nel mondo anglosassone, sarà a Viterbo il 25 maggio. Organizzata e promossa ogni anno dalla St. Thomas’s International School, il May Fa ir è dedicata e aperta non solo ai propri studenti, ma a tutti i bambini e alle famiglie che desiderano

partecipare a una giornata gioiosa immersi in un’atmosfera dal respiro internazionale. Il May Fair inizia alle ore 11:00 e si protrae fino alle

16:00 tra giochi e laboratori condotti in lingua inglese e italiana, stand vari e cucina locale e internazionale. Per l’edizione 2019 saranno

introdotte alcune novità, tra cui una pista di macchinine dedicata ai bambini per imparare le linee base della sicurezza in strada e l’angolo

musicale con musica dal vivo e strumenti musicali messi a disposizione degli ospiti che vorranno esibirsi.

May Fair 2019 presso

St.Thomas’s International School Via S. Giovanni Decollato – Viterbo