Domani seconda tappa a Viterbo di “Un Volto per Fotomodella”

NewTuscia – VITERBO – Domani seconda tap pa di “Un Volto per Fotomodella”, il concorso di bellezza curato ed organizzato nel Lazio dall’esclusivista Marcia Sedoc.

Ancora una volta sarà l’agriturismo Monteparadiso, in località Monterazzano a Viterbo, nei pressi di strada Tuscanese, ad ospitare la passerelle delle miss in gara per andare alla fase regionale e nazionale.

A presentare ci penseranno Marcia Sedoc e Krassym e le ragazze sono coordinate e seguite dalla stilista Sarajò Mariotti.

La giuria sarà formata da Simona Tartaglia (Casting director), Laura Leo (direttrice dell’Accademia Musical di Viterbo), Gaetano Alaimo (direttore responsabile di NewTuscia.it e corrispondente in esclusiva per Lazio Tv e Gold Tv da Viterbo e provincia), Maria Cristina Bell Garcia (ex Top model) e Arianna Edran Di Lembo (Costumista e Fashion designer).