Centro storico di Tarquinia, il candidato sindaco Celli: “Il rilancio turistico passa anche dal sostegno alle attività commerciali”

NewTuscia – TARQUINIA – “Saranno previste agevolazioni per le attività commerciali del centro storico”. Lo afferma il candidato sindaco Sandro Celli, per favorire il rilancio turistico del cuore antico di Tarquinia.

“Dobbiamo renderlo più accogliente, creando aeree pedonali e favorendo l’espansione delle attività commerciali – prosegue Celli -. Per tutte le attività a servizio dei turisti il 10% della superficie interna sarà gratuita come suolo pubblico. Un ulteriore 10% sarà gratuito per tutte quelle attività che aderiranno ai piani del colore e dell’arredo urbano. Piano che noi realizzeremo nei primi 100 giorni di amministrazione. Un ulteriore 10% sarà gratuito per tutte quelle attività che apriranno nei giorni festivi e nelle ore serali”.