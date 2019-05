Caprioli: “Dispiaciuti per non partecipazione a confronto con altri candidati sindaco”

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Siamo dispiaciuti di non poter partecipare all’incontro che si terrà tra gli altri Candidati Sindaco di Civita Castellana poiché avevamo già messo in calendario altre iniziative.

Comunque, ad oggi, non è chiaro chi sia stato il promotore di questo confronto, visto che Zezza ha pubblicamente citato il nome di Claudio Parroccini, candidato al consiglio comunale, nonché figlio di uno dei Candidati Sindaco, mentre lo stesso Parroccini junior lo ha smentito sostenendo che ha parlato a nome del Comitato elettorale per Parroccini Sindaco. Altrettanto poco chiari sono i termini del confronto.

Tralasciando questo dettaglio, siamo contenti che sia tornata la serenità tra questi due partiti, Forza Italia e PD, che parteciperanno al dibattito.

Vogliamo inoltre ricordare che il Candidato Sindaco Franco Caprioli ha già partecipato a due confronti pubblici con gli altri Candidati Sindaco di Civita Castellana; anzi, per essere precisi, al primo confronto, avvenuto in diretta streaming, il 17 maggio 2019 presso l’Aldero Hotel, hanno partecipato tutti ad eccezione del candidato Parroccini, il quale addossava la sua mancata presenza all’organizzatore dell’evento “Viterbo News 24” ma veniva energicamente smentito da quest’ultimo .

Ci teniamo a precisare che martedì sera siamo stati fino alle ore 22.30 nel centro storico per esporre le nostre idee e per discutere con i commercianti e gli abitanti, e che quindi abbiamo avuto occasione di farci conoscere e di ascoltare le proposte di chi, nel cuore di Civita, vive e svolge la propria attività lavorativa.

Riteniamo che non occorra un ulteriore confronto con gli altri Candidati Sindaco per essere presenti nel centro storico, ma basta incontrare personalmente i cittadini, anche senza tanto clamore, come abbiamo già fatto e come contiamo di fare se gli elettori ci daranno fiducia.

In ogni caso, facciamo un in bocca al lupo ai candidati che parteciperanno all’incontro e gli auguriamo una buona chiusura di campagna elettorale.

COMITATO ELETTORALE PER FRANCO CAPRIOLI SINDACO